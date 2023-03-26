انت الان تتابع خبر توضيح أمني بشأن حقيقة وجود تعرض إرهابي على قاطع النخيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير اعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي، في حديث لـ الخليج 365: "بعد ان تداولت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض ارهابي ضمن قاطع النخيب، فأننا ننفي حصول اي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".واكد الكريطي، أن "المنطقة مؤمنه بالكامل، وليس هناك اي تعرض ارهابي".

وتقع مدينة النخيب على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.

وتتكفل قيادة عمليات كربلاء تأمين تقاطع النخيب الذي يقع على حدود محافظة الانبار.