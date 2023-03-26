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الاطاحة بـ10 متهمين للقضاء وضبط كمية من الاسلحة في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي وفي إطار الجهود المبذولة لفرض الامن والنظام تواصل مفارزنا عمليات التفتيش حيث القت قوة من الفوج الثاني والثالث القبض على عشرة متهمين ومصادرة كمية من الاسلحة بعمليات متفرقة في قضاء المجر وقلعة صالح وناحية السلام".

واشارت القيادة الى ان "المطلوبين والمضبوطات تم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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