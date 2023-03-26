انت الان تتابع خبر الاطاحة بـ10 متهمين للقضاء وضبط كمية من الاسلحة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي وفي إطار الجهود المبذولة لفرض الامن والنظام تواصل مفارزنا عمليات التفتيش حيث القت قوة من الفوج الثاني والثالث القبض على عشرة متهمين ومصادرة كمية من الاسلحة بعمليات متفرقة في قضاء المجر وقلعة صالح وناحية السلام".واشارت القيادة الى ان "المطلوبين والمضبوطات تم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً".