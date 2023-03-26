انت الان تتابع خبر اعتقال 9 مطلوبين للقضاء في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين ألقت القبض على 9 مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وبينت الوزارة أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال الممارسات الأمنية التي تنفذها مفارز الشرطة في عموم اقضية المحافظة".



واشارت الى ان "المفارز تمكنت من ضبط عجلات، ودراجات نارية مخالفة لشروط السير لا تحمل أوراقا ثبوتية، وفي الأثناء تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين والمضبوطات".