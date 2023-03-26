انت الان تتابع خبر إعادة فتح جسر السنك وجميع مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية قامت بإعادة فتح جميع بوابات المنطقة الخضراء والتي اغلقت نتيجة تظاهرات رافضة لقانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات".

وشهدت العاصمة بغداد، يوم أمس السبت، تظاهرات على أحدى بوابات المنطقة الخضراء احتجاجاً على قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع القوات الامنية لإغلاقها.



من جانب آخر، أكد المصدر، أن "القوات الامنية أعادت فتح ايضاً جسر السنك امام حركة المركبات"، مبينا أن "الجسر كان مغلقاً منذ خمسة أيام نتيجة اعمال صيانة".