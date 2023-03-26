شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ظاهرة الطلاق على طاولة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة، وسط حضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة الشئون الدينية مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من لنائبة خضرة سالم بشأن إنشاء مركز لتعليم الإشارة في الدينية الأزهر الشريف يقدم خدمة لكافة قطاعات المجتمع وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مـقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الأعاقـة ودمجهم مع المجتمع.