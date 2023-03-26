شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة غلاء الأسعار على مائدة اللجنة الاقتصادية بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، بموجب لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوي العاملة.