انت الان تتابع خبر خلافات عائلية تودي بحياة امرأة شرقي بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً قام باطلاق النار على مواطنة تولد 1989، تعمل كربة بيت"، مبينا أن "الاطلاق كان بمنطقة (الراس ) وادى الى مقتلها على الفور".
وأضاف، أن "الحادث حصل ضمن قطاع ١٥ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "السبب الرئيس وراء الحادث هو الخلاقات العائلية".
وأضاف، أن "الحادث حصل ضمن قطاع ١٥ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "السبب الرئيس وراء الحادث هو الخلاقات العائلية".