انت الان تتابع خبر خلافات عائلية تودي بحياة امرأة شرقي بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً قام باطلاق النار على مواطنة تولد 1989، تعمل كربة بيت"، مبينا أن "الاطلاق كان بمنطقة (الراس ) وادى الى مقتلها على الفور".

وأضاف، أن "الحادث حصل ضمن قطاع ١٥ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "السبب الرئيس وراء الحادث هو الخلاقات العائلية".

