شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الطاقة بـ"الشيوخ" تناقش قضية التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، بناء على الطلب المقدم من النائبة نهى زكى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المقرر أن تناقش الطلب وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مـقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الأعاقـةودمجهم مع المجتمع.