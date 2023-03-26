السعودية تدين وتستنكر حرق المصحف الشريف في الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ماقامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن. وتؤكد المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.



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