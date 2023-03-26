خبير مياه يعلن موعد الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، أن السلطات الإثيوبية أعلنت أمس الجمعة 25 مارس 2023 الانتهاء من 90% من إجمالي البناء في سد النهضة.

وفي منشور له عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك" بعنوان (نسبة البناء فى سد النهضة حوالى 78% (85% خرسانة، 70% كهرباء)، أشار شراقي إلى أن أديس أبابا كانت أعلنت عام 2021 أن نسبة الانتهاء من بناء السد بلغت 80%، وعام 2019 بلغت نسبة الانتهاء 70%، وبالتالي فمن المتوقع أن تنتهي إثيوبيا من البناء بشكل كامل عام 2025.

وأضاف خبير المياه: "إعلان إثيوبيا نسب بناء السد غالباً تكون موجهة للداخل الإثيوبي، ويكون مبالغ فيها، فالإعلان الأخير 90% لكامل أعمال السد التي تشمل الخرسانة والكهرباء مبالغ فيه، حيث إنها حوالي 75% فالمتبقي من الخرسانة حوالي 1.6 مليون متر مكعب من إجمالي السد طبقا للشركة المنفذة We Build ساليني سابقًا يصل إلى 10.4 مليون متر مكعب خرسانة، بنسبة 85%، أما الكهرباء فهى متأخرة حيث إنه لم يتم تركيب سوى توربينين فقط من إجمالي 13 توربينا، والعمل ف تركيب التوربينات يحتاج إلى وقت كبير حيث إنها أعمال فنية دقيقة وقد استغرق تركيب التوربينين حوالي سنتين، ولم يعملا معًا، حيث تعثر الانتهاء من الثاني وقت افتتاح الأول 20 فبراير 2022، افتتح بعده بستة أشهر 11 أغسطس 2022".

وواصل الدكتور عباس شراقي: "كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار فتح بوابة التصريف الشرقية، مع تشغيل محدود لتوربين أو اثنين، واستمرار انحسار البحيرة وبعدها عن سد السرج".