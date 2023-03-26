تحذير الأرصاد يتزايد بعد أن ضرب إعصار جنوب الولايات المتحدة

ضرب إعصار قوي المناطق الريفية في ميسيسيبي وألاباما مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وتدمير المباني وضياع التيار الكهربائي، وتسبب الطقس القاسي في تساقط البرد بحجم كرات الجولف التي تحركت عبر عدة ولايات جنوبية. ودفعت السلطات إلى التحذير من خطورة الأعصار.

وجاء التحذير الذي أصدرته دائرة الأرصاد الجوية الوطنية عندما كانت العاصفة تضرب بلغة قويه حيث قالت: «لحماية حياتك، خذ التغطية الآن!»

وأضافت «أنت في وضع يهدد حياتك».

نقل المصابين

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون، ميسيسيبي. وأبلغت المدن الريفية في سيلفر سيتي ورولينج فورك عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم/ ساعة) دون أن يضعف، متسابقًا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي.

وقال رئيس بلدية رولينج فورك إلدريدج ووكر لـWLBT-TV، إنه لم يتمكن من الخروج من منزله المتضرر بعد وقت قصير من وقوع الإعصار بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

وقال، إن المستجيبين للطوارئ كانوا يحاولون نقل المصابين إلى المستشفيات. ولم يعرف على الفور عدد المصابين.

ووصف فريد ميللر، رئيس بلدية رولينج فورك السابق، لمحطة التلفزيون إن إعصارًا فجر النوافذ من الجزء الخلفي من منزله.

ونشر مطارد العواصف ريد تيمر على «تويتر» أن رولينج فورك في حاجة ماسة إلى أفراد الطوارئ وأنه كان يتجه مع سكان المدينة المصابين إلى مستشفى فيكسبيرج.