3 آلاف قتيل من الخوارج في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الجارية أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من عناصر ميليشيات الخوارج، وإصابة نحو 3700 آخرين. وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان إنه إلى جانب مقتل 3000 من الإرهابيين، تم تحرير 70 مدينة ومنطقة خلال العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

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