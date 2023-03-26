هجوم بالرصاص وخراطيم المياه على الصيادين بغزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية أمس مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص وخراطيم المياه.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، وحاصرت مركبي صيد، وفتحت خراطيم المياه، وحاولت إغراق مراكب أخرى».

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم وتستولي على مراكبهم. في المقابل، أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة .

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن العشرات من المستوطنين هاجموا مزارعين في قرى الأغوار، ومنعوهم من فلاحة أراضيهم، ونتج عنها إصابة أحد الفلسطينيين بجروح. من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الاحتلال الإسرائيلي على الشروع في إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكدت في بيان أن المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية، التي ستقام في القدس والضفة الغربية، يعد خروجا وتخريبا للتفاهمات الأخيرة التي تمت برعاية أمريكية لتحقيق التهدئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال مستمر في جريمة التوسع الاستيطاني لإغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، والالتزام بالتفاهمات الأخيرة التي تمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.