العراق يفوز في قضية تحكيم دولي ضد تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز العراق في قضية تحكيم دولي ضد تركيا، في نزاع مستمر منذ فترة طويلة، يتعلق بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق. وذكر موقع «أرجوس» المعني بالشؤون النفطية، أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، حكمت لصالح العراق. ويقول العراق، إن تركيا انتهكت اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، دون موافقته. وذكرت بلومبيرج أن تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم «كردستان العراق» بمغادرة ميناء جيهان الساحلي، دون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد.

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