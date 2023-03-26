شكرا لقرائتكم خبر سوريا: القوات الأمريكية سرقت 80 صهريج نفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات الأمريكية واصلت سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وأقدمت أمس على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعدها في العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولها «إن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها ثمانية مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق».

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية.

على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوي للتحالف الدولي على مواقع الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور بسوريا إلى 19، بينهم عناصر من قوات النظام. وقال المرصد، «إن القتلى 11 من الجنسية السورية العاملين ضمن الميليشيات الموالية لإيران، وثلاثة عناصر من قوات النظام، وخمسة من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. ووفق المرصد، بدأت جولة التصعيد الجديدة حين قامت مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية باستهداف المطار ضمن قاعدة خراب الجير التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة الخميس الماضي، حيث قدمت من الأراضي العراقية الطائرة واستهدفت القاعدة، الأمر الذي أدى إصابة جنود أمريكيين.

وعقب القصف، بدأت طائرات التحالف الدولي بقصف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية، وتحديدا بعد منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة، مستهدفة مستودع سلاح وذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور، ومواقع أخرى في بادية البوكمال وأطراف الميادين الجنوبية، موقعة قتلى وجرحى بالإضافة لخسائر مادية فادحة. ووفق المرصد، «عمدت الميليشيات الإيرانية إلى إفراغ مواقعها ومقراتها الرئيسة في الميادين والبوكمال والانتقال إلى عمق البادية حيث مواقع محصنة أكثر، ومن ثم أطلقت صواريخ صباح أمس باتجاه حقل العمر النفطي، سقطت إحدى تلك الصواريخ على منزل مدني في ذيبان، مما أدى لأضرار مادية».