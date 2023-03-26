أصوات اليمنيين ترتفع: الحوثي عدو الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت جماعة الحوثي قيودا على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر مطار صنعاء الدولي اعتبارا من أمس، احتجاجا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية إيقاف مبيعات تذاكر رحلاتها في مناطق نفوذ الجماعة.

وأقرت الهيئة العامة للطيران المدني الخاضعة للجماعة، قرارا بعدم السماح لأي رحلات تابعة للمنظمات الدولية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي سوى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من تاريخ 31 مارس الجاري. وكانت قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الأسبوع الماضي الحوثيين بتجميد حسابات الشركة في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وتعيش ميليشيات الحوثي الإرهابية حالة من التوجس والتخبط عقب انطلاق شرارة ثورة ضدها جراء انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين بمحافظة إب، بعد تشييع آلاف الشباب من أبناء محافظة إب جنازة الشاب حمدي المكحل أحد مشاهير التواصل الاجتماعي الذي تم تصفيته من قبل ميليشيات الحوثي داخل المعتقل.

وشنت ميليشيات الحوثي حملات اختطافات واسعة بحق أبناء مدينة إب على خلفية التظاهرة الرافضة لها والتي ردد فيها المشيعون»لا إله إلا الله.. الحوثي عدو الله»، وقال مصدر محلي «إن الحملة طالت القاضي علي السياغي الذي اختطفوه من داخل سيارته بسبب مشاركته في جنازة المكحل». وتأتي هذه الإجراءات الحوثية امتدادا لحملة اختطافات واسعة طالت عشرات الشبان من أبناء المدينة القديمة ممن شاركوا في تشييع جثمان الشاب المعروف «المكحل» والتي تحولت إلى تظاهرة غاضبة ضد الميليشيات، ونقلتهم إلى سجونها في مقر الأمن السياسي وأمن المحافظة الخاضع لها.

وفي السياق دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عمليات القمع والاختطافات الواسعة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء المدينة، وقالت في بيان صحفي «إن ميليشيات الحوثي أطلقت النار بشكل مباشر على المواطنين العزل، كما شنت حملات اعتقالات واسعة بقيادة الحوثي صخر حمزة، لملاحقة واعتقال المواطنين الذين خرجوا في جنازة تشييع الشهيد حمدي (المكحل)».

إلى ذلك كشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب عن تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المصحوبة برياح شديدة شهدتها محافظة مأرب، خلال العشرة الأيام الماضية.

مشاهدات يمنية:







اليونيسف: بعد 8 سنوات من الصراع العنيف في اليمن، يحتاج أكثر من 10 ملايين طفل إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه العديد من الأسر سوء التغذية الحاد.



طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي تستهدف مواقع لقوات العمالقة في محافظة شبوة.



استشهاد مدني بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة.



مصرع وإصابة 8 مسلحين حوثيين في كمين داخلي بمنطقة الحيمة في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.







273 أسرة تضررت بشكل جزئي



912 أسرة متضررة



8847 أسرة تضررت بشكل جزئي



9000 ألف نازح بسبب السيول



المتضررون من سيول مأرب: