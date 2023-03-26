ترمب يهدد بالموت والدمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي المملوك له «تروث سوشال» من موت ودمار محتملين إن وجهت إليه اتهامات جنائية.

وجاءت كلماته بعد ساعات من تأكيد مدعي نيويورك أنهم لن يخضعوا للتهديد في ملف شبهات دفع ترمب أموالا لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز نظير الصمت على علاقة سابقة.

ويعتبر منشور ترمب أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على مدعي عام مانهاتن ألفين براج، منذ أسبوع حينما توقع ترمب مخطئا أنه سيعتقل بعد 3 أيام.

وكتب ترمب الذي يسعى إلى الترشح لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري «من الذي يمكنه أن يتهم غيره، في هذه الحالة رئيس سابق للولايات المتحدة حصل على أصوات أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو المرشح البارز لتمثيل الحزب الجمهوري، بجريمة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتملين في اتهام زائف مثل هذا ربما يكونان كارثيين لبلادنا».

وقالت ستورمي دانييلز «إنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترمب في 2006»، فيما ينكر ترمب دخوله في علاقة من الأساس مع دانييلز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه معاملة خاصة بسيطة، وأكد نه لم يرتكب جريمة ووصف التحقيق بأن له دوافع سياسية. ولن تجتمع لجنة المحلفين الكبرى بمانهاتن، التي تحقق في قضية ترمب مرة أخرى، حتى الأسبوع المقبل.

وزعم ترمب أن هزيمته في 2020 كانت نتيجة احتيال، وهو زعم ألهم أنصاره لشن هجوم مميت في 6 يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب منافسه جو بايدن.

وفي قضايا أخرى، يحقق مدعون في جورجيا في محاولات ترمب لتغيير نتيجة الانتخابات التي خسرها هناك، ويحقق في الأمر نفسه مجلس اتحادي خاص، بالإضافة إلى إخراج وثائق سرية من البيت الأبيض بعد انتهاء رئاسته.

وكان قضاء نيويورك أرجأ احتمال توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وسيلتا إعلام أمريكيتان، وسيتوجب على ترمب الإجابة أمام القضاء في نيويورك بشأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي قالت «إنه أقام معها علاقة».

وكانت وسائل إعلام أمريكية توقعت أن هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة، يمكن أن تصوت الأربعاء، لصالح وضع لائحة اتهام، لكن الأمر قد يستغرق حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن ألفين برج لائحة اتهام.

وقد يمثل ترمب بعد ذلك أمام قاض بعد توقيفه لبضع دقائق بشكل رمزي، غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «إنسايدر» نقلا عن مصدرين قضائيين أن اجتماع الأربعاء لهيئة المحلفين الكبرى قد ألغي.

ولفت موقع «إنسايدر» إلى أن هيئة المحلفين لن تصوت قبل نهاية الأسبوع، رغم اجتماعها، الخميس، كما هو مقرر. وتنعقد هيئة المحلفين الكبرى أيام الاثنين، والأربعاء، والخميس.