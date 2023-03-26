بلومبيرج: روسيا تجند 400 ألف جندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع الكرملين عن تنفيذ خططه لشن هجوم آخر في أوكرانيا خلال الربيع بعد أن أخفق في الاستيلاء على مناطق أكبر من الأراضي وسيركز على صد هجوم جديد من جانب قوات كييف من المتوقع أن ينطلق قريبا، حسبما ما أفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء. ويستعد الكرملين لخوض معركة طويلة ويسعى حاليا إلى تجنيد نحو 400 ألف جندي خلال 2023 لتجديد قواته وإعادتها إلى سابق عهدها، وقالت مصادر بلومبيرج «إن حملة التجنيد الطموحة ستسمح للكرملين بتجنب تعبئة إجبارية أخرى لجنود الاحتياط مع تكثيف حملته لإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق من العام الجاري».

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