شكرا لقرائتكم خبر مسؤول أفغاني: مدارس الطالبات ستفتح أبوابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس دائرة الأمن في ولاية بروان الأفغانية، عزيز الله عمر «إن مدارس الطالبات ستفتح أبوابها مجددا، بعد وقت قصير من الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية».

وأكد أنه «ليس هناك أي مشكلة بشأن بدء الدراسة، هناك مشكلة فقط في المنهج الدراسي، وبالتالي تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح ذلك. وبعد المصادقة من جانب رجال الدين، ستبدأ المدارس فتح أبوابها».

يأتي ذلك فيما أعربت الطالبات عن قلقهن جراء ذلك، وأكدن على أن إغلاق المدارس أثر على الروح المعنوية، وذكرت زحل، وهي طالبة «أشعر باليأس تماما من الحياة. كنا آمل في إعادة فتح المدارس في العام الدراسي الجديد».