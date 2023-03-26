مسؤول أفغاني: مدارس الطالبات ستفتح أبوابها

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وأكد أنه «ليس هناك أي مشكلة بشأن بدء الدراسة، هناك مشكلة فقط في المنهج الدراسي، وبالتالي تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح ذلك. وبعد المصادقة من جانب رجال الدين، ستبدأ المدارس فتح أبوابها».
يأتي ذلك فيما أعربت الطالبات عن قلقهن جراء ذلك، وأكدن على أن إغلاق المدارس أثر على الروح المعنوية، وذكرت زحل، وهي طالبة «أشعر باليأس تماما من الحياة. كنا آمل في إعادة فتح المدارس في العام الدراسي الجديد».
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