وقد تمكنت فرق مشروع "مسام" رغم المخاطر التي يواجهونها من انتزاع ما يقارب 400 ألف لغم في مختلف المناطق اليمنية منذ انطلاق المشروع في عام 2018 وحتى منتصف شهر مارس 2023.
كما قدمت مراكز الأطراف الصناعية أكثر من 142 ألف خدمة تشمل تركيب الأطراف الصناعية وحالات التأهيل الفني والبدني (العلاج الطبيعي والنفسي) للمصابين لكي يكونوا أشخاصاً منتجين، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعة، استفاد منها 45.588 فرداً، في محافظات تعز وعدن ومأرب وسيئون، وذلك خلال الفترة 1/ 1/ 2020 - 28/ 2/ 2023.
وفي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المتضررة والتخفيف من معاناة المتضررين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطهر اليمن من 400 ألف لغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.