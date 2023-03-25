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القيادة تعزي الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح الصباح

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بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح - رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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