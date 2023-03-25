القيادة تعزي الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح الصباح

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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