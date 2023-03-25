شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف القيمة الاقتصادية للرمال السوداء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد المعادن الثقيلة في الرمال ضمن أحجام مختلفة، ومن المتعارف عليه أن هناك علاقة عكسية بين الوزن النوعي للمعدن والحجم الحبيبي للرمال الحاضنة للمعادن، ويعتمد وجود وتوزيع المعادن الثقيلة في الترسبات الرملية على عدة عوامل منها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

صفات موروثة مثل شكل الحبيبات ودرجة التحبب.

مقاومة المعادن لعملية الحت الميكانيكي أثناء عملية النقل.

الحجم الحبيبي للمعادن الثقيلة في صخور المصدر.

الوزن النوعي للمعدن حيث بزيادة طاقة المياه الحاملة للرمال تزداد القدرة علي حمل

حبيبات أكبر وزنًا.