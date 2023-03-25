شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره نادي ليفربول، وذلك مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

موقف هالاند من المشاركة ضد ليفربول

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره نادي ليفربول، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر مارس الجاري.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية على أنه من الممكن أن يفقد مانشستر سيتي اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق السماوي في مواجهة ليفربول المصيرية، بالنسبة له، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب بلاده.

وعاد هالاند إلى مدينة مانشستر، على الفور بعد إصابته في معسكر منتخب النرويج، حيث سيغيب عن مباراتي إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

والد هالاند يتحدث عن إصابة نجله مع منتخب النرويج

وتحدث ألفي هالاند والد النجم النرويجي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أنا لست طبيبا، لا يمكنك الذهاب أسبوعين دون تدريب ثم القفز مباشرة إلى القتال، يجب أن يكون هناك تقدم".

وأضاف: "مانشستر سيتي لديه شراكة مع مستشفى في برشلونة، فهناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج".

وأوضح والد هالاند بقوله: "أنه يحتاج لمزيد من الرعاية، ولكن كل شيء يتعلق بمدى استجابته للعلاج في الأيام المقبلة".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.