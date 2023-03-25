شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش "تجربة السفر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الأحد لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة.

كما تناقش قياس الأثر التشريعي للبند رقم 3 من القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، بناء على الطلب المقدم من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسط حضور ممثلي الحكومة".

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته، غدا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته، طلـب مناقشـة مـقـدم مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الأعاقـةودمجهم مع المجتمع.