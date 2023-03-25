شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من توخيل عقب توليه تدريب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام توماس توخيل المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونيخ، بالتعليق على توليه تدريب الفريق الألماني، عقب رحيل ناجيلسمان.

وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: كان التوقيت مفاجئًا، لم أكن أتوقعه ولم يكن هناك اتصال مسبق، افترضت أنني سأواصل مسيرتي المهنية في الخارج، كانت المقابلة الأولى مساء الثلاثاء، كان حجم التحدي هو العامل الحاسم الذي أردت أن أتولى المهمة من أجله.

وتابع: لقد كنت على اتصال وثيق للغاية مع بايرن من قبل، لكن في ذلك الوقت لم أستطع الانتظار، لن يكون من المناسب أبدًا الضغط على أي شخص، سارت الأمور بسرعة كبيرة هذه المرة، إنه أفضل حل بالنسبة لي.

وأضاف: ليس لدينا الكثير من الوقت حقًا، لا يزال الفوز بجميع الألقاب ممكنًا، لذلك، لدي فكرة عما يجب أن أفعله وأنا أتطلع إليه حقًا، يتعلق الأمر باللعب لجميع البطولات.

وأشار عن الأهداف التي يرغب في تحقيقها: نحن هنا بسبب ما حققه جوليان مع الفريق، وهو أن لدينا فرصة للفوز باللقب في جميع المسابقات الثلاث، يجب استغلاله، بالطبع هناك أيضًا مخاطر متضمنة، لكننا نحب الضغط والتوتر، حبي للعبة أكبر بكثير من المخاوف،يتعلق الأمر بالتعامل مع المهمة بثقة ونريد التنافس على الألقاب الثلاثة.

واختتم: الدوري الإنجليزي هو بالطبع استثنائي للغاية، التحدي الأكبر في أوروبا، بايرن لديه فريق يلعب على اللقب في الدوري الإنجليزي،من حيث الجودة والعمق.