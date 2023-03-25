اخبار العالم

نائبة التنسيقية نهى زكى تحصل على ماجستير إدارة الأعمال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نهى زكى تحصل على ماجستير إدارة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا مصر، وذلك بعد مناقشة موضوع البحث المقدم منها بعنوان "تأثير أنماط القيادة على أداء المنظمات وعلى مشاركة العاملين".

الماجستير هو منحة دراسية مقدمة من جامعة اسلسكا لموظفى الجهاز الإدارى للدولة المصرية، فى إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة إسلسكا مصر، والذى بدأ فى عام 2015  لتأهيل 1500 موظف حكومى، من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والمساهمة بفاعلية فى تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية المناصب القيادية بالوزارات والعمل السياسي.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا