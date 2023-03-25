شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نهى زكى تحصل على ماجستير إدارة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا مصر، وذلك بعد مناقشة موضوع البحث المقدم منها بعنوان "تأثير أنماط القيادة على أداء المنظمات وعلى مشاركة العاملين".

الماجستير هو منحة دراسية مقدمة من جامعة اسلسكا لموظفى الجهاز الإدارى للدولة المصرية، فى إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة إسلسكا مصر، والذى بدأ فى عام 2015 لتأهيل 1500 موظف حكومى، من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والمساهمة بفاعلية فى تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية المناصب القيادية بالوزارات والعمل السياسي.