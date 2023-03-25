انت الان تتابع خبر اوكرانيا تكشف اخر التطورات العسكرية في باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشهد هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، أكثر المعارك شراسة وفتكا منذ اندلاع الحرب، لكنها باتت مهجورة الآن.وقال فاليري زالوجني خلال اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني الأميرال سير توني راداكين في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الوضع "الأصعب" على خط التماس يتركز "حول باخموت".وكتب زالوجني على فيسبوك: "بفضل الجهود الرائعة لقوات الدفاع، تمكنا من تحقيق الاستقرار في الوضع".

تشير القوات الروسية أحيانًا إلى سيطرتها بصعوبة على مناطق حول المدينة التي تحوّلت رمزاً للمقاومة الأوكرانية مع أنها لا تكتسي أهمية استراتيجية من وجهة نظر عسكرية.

وأشار إلى أن "الهجوم الروسي على مدينة باخموت في منطقة دونباس متوقف إلى حد كبير".

وكتب قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على تليغرام يوم الخميس، أن هجوما مضادا "وشيكاً" قد يبدأ ضد القوات الروسية "المنهكة" بالقرب من باخموت.

وتفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء مواقع عسكرية بالقرب من خطّ المواجهة في باخموت.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجينأن، ان "مقاتليه يسيطرون على "نحو 70%" من المدينة".

وحققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تقدماً شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي من المدينة.