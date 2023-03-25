انت الان تتابع خبر العراق يكسب قضية تحكيم دولية ضد تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق".

وأشارت إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، بدون موافقته.



وأكدت الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".