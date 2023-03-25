شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن يحذر من مزيد من الهجمات التي قد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من مزيد من الهجمات التي قد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا، بعد هجوم بطائرة مسيرة في أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن المسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي سوريا مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد أمريكي آخر، بالإضافة إلى 5 من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن الطائرة المسيرة مصدرها إيران.

وردًا على الهجوم، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في شرق سوريا على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجمات الأمريكية أسفرت عن مقتل 11 من المسلحين الموالين لإيران.

وخلال زيارة إلى كندا أمس الجمعة، قال بايدن إن واشنطن لا تسعى إلى "صراع مع إيران" لكنه وجه أيضا تحذيرا مباشرا لطهران "كونوا مستعدين لتحركنا بقوة لحماية مواطنينا".