شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": الشركة المتحدة تقدم دراما بمحتوى هادف وآمن للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، ففي الوقت الذي ابتعدت فيه عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف اتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصرى كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية وهو الأمر الذي طالبنا به كثيرا خاصة في دراما رمضان.

ووجه "رزق"، كل التحية والتقدير للشركة المتحدة علي ما بذلته من جهود حتى تخرج مسلسلات رمضان هذا العام بهذه الصورة التى تتماشي مع عادات وقيم مجتمعنا المصرى، ولم تسلط الضوء علي البلطجة والعنف والقتل، وهو الأمر الذي لاقي استحسان الجمهور المصرى والعربى مع بداية شهر رمضان الكريم هذا العام.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن إن الشركة المتحدة أنتجت مسلسلات تتميز بالتنوع والثراء فيما تقدمه بين دراما تاريخية ودينية ومسلسلات للأطفال كما بثت عبر شاشاتها برامج دينية ومجتمعية هادفة موجها كل الشكر والتحية علي القائمين علي إدارة الشركة المتحدة.

وأضاف "رزق" أن الفن إحدى قوى مصر الناعمة وفي الوقت الذي تخوض فيه بلدنا الحبيب معركة وعي حقيقية لا يفوتنا فيه أن نقدم موسم درامى رمضانى يبتعد عن الابتذال والعنف والبلطجة ويقدم محتوى آمن وهادف يفيد الأسرة المصرية ولا يخل بقيمنا المجتمعية.