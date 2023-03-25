شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجهاز.

واستقبل وفد التنسيقية المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولفيف من العاملين، واستهل رئيس الجهاز اللقاء، بالترحيب بالوفد، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتميز أعضائها، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع التنسيقية من خلال عدد من المبادرات الهامة في المستقبل.

وشهد اللقاء عرض مهام الجهاز وكيفية التعامل مع مشاكل المواطنين وأطر حلها، وقام وفد التنسيقية بزيارة ميدانية في مبنى الجهاز وكذلك قياس جودة خدمات المحمول.

شارك في الزيارة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء مصطفى، والنائب أحمد رمزي، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة مرثا محروس،والنائب أحمد فوزي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤمن سيد، وأمير هاني، ورامي عمرو، وأحمد محمود، وسعيد شحاته، ومحفوظ حامد، وكامل كامل، أعضاء التنسيقية.















