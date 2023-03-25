انت الان تتابع خبر أبرزهم زيدان.. قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "الكونفيدينسيال" فإن الرئيس فلورنتينو بيريز وضع بالفعل قائمة المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي الصيف القادم في حال فشله في تحقيق اللقب الأوروبي. وحتى الفوز بكأس ملك إسبانيا قد لا يكفي رغم صعوبة المهمة بعد الخسارة في سانتياغو برنابيو أمام برشلونة 1-0 في ذهاب نصف النهائي.ووفقا للصحيفة يبقى الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة الفريق لاعبا ومدربا، هو المفضل لدى الرئيس بيريز بعد نجاحه سابقا في قيادة الفريق في المرة الأولى ما بين 2016 و2018 حيث توج بثلاثية تاريخية على التوالي في دوري أبطال أوروبا ، وفي المرة الثانية ما بين 2019 و2021 وتوج بلقب الدوري الإسباني ، وفي المجموع توج بـ11 لقبا خلال فترته كمدرب.

ورغم أن الأسطورة الفرنسي خرج من الفريق بعد فترته الثانية بخلاف مع الإدارة بسبب غياب الدعم ورفض بعض طلباته الخاصة بالتعاقدات، فإن فلورنتينو بيريز يحب زين الدين زيدان ويفضله على بقية المرشحين.

وتضم القائمة أيضا الألماني جوليان ناغلزمان الذي أقيل من تدريب بايرن ميونخ وكان على طاولة ريال مدريد في صيف 2018 بعد استقالة زين الدين زيدان وقبل التعاقد مع جولين لوبتيغي لكنه رفض بدعوى قلة الخبرة.

كما تضم القائمة تشابي ألونسو اللاعب السابق للفريق والذي يقدم مستوى جيدا كمدرب رفقة باير ليفركوزن في ألمانيا ويحظى بإعجاب إدارة ريال مدريد.

وتضم اللائحة مدرب الفريق الثاني وأسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، ويعتبر مرشحا لتدريب الفريق الأول في المستقبل.

وآخر المرشحين هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي كان مطروحا على طاولة ريال مدريد ويحلم بدوره بتدريب الفريق الإسباني لكنه أيضا مرشح حاليا للعودة لفريقه السابق توتنهام لتعويض رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي المهدد بالإقالة.

