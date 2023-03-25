انت الان تتابع خبر السعودية .. قرار جديد في أداء العمرة رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.