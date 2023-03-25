انت الان تتابع خبر أحدهما مطلوب بقضية قتل.. الإطاحة بأخطر تاجري مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام البصرة و بأمرة مدير القسم شخصيا، تم القبض على متهمين اثنين من اخطر تجار المخدرات احدهم مطلوب بقضيه قتل وفقا للمادة ٤٠٦ ق. ع".وأضاف البيان ان "العملية جاءت حسب معلومات دقيقة في الساعة ٥٠٠ من نهار هذا اليوم ٢٥ / اذار / ٢٠٢٣ بعد ان فتح المتهمين النار على المفرزة والاشتباك معهم وتمت اصابة احد المتهمين في قدميه بغية السيطرة عليه بعد ان حاول المتهم الاخر رمي رمانة يدوية اثناء الاشتباك مع هذه العصابة"، مشيرا الى "ضبط كمية من المخدرات ومسدس ورمانة يدوية".