شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح باب التسجيل في "منتدى شباب صناع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهرالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو(حزيران) القادم، بالتعاون بين المجلس ومؤسسة "روز كاسل" ومجلس الكنائس العالمي.

فتح باب التسجيل في "منتدى شباب صناع السلام"

وأوضح المجلس أنه يمكن للشباب الراغبين في التسجيل تقديم طلبهم عبر الرابط https://bit.ly/Epfapplynow-en، وذلك خلال الفترة من 19 مارس (آذار) إلى 9 أبريل (نيسان) 2023.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، إن المنتدى يهدف إلى إعداد قيادات شابة في مجالات صناعة السلام وإقرار مبادئ التعايش السلمي بين المجتمعات الإنسانية، حيث تركز النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام على صقل مهارات المشاركين والمشاركات وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السلام، وحوار الأديان، والتعايش السلمي ونشر قيم الأخوة الإنسانية.

وأوضح أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليتناسب مع المعارف والخبرات الأساسية للمشاركين والمشاركات في صناعة السلام، مع صقلها وتطويرها من طرف خبراء وفاعلين دوليين متخصصين، كما يتيح التدريب فرصة حقيقية للمشاركين به لاكتساب مهارات وخبرات معززة بالدروس التطبيقية الأساسية والأدوات الضرورية في مجالات تدبير الاختلاف، والقدرة على خلق حوار بناء تحل به النزاعات المختلفة بطرق سلمية، ويشكل التدريب أيضًا فضاء رحبًا لاكتشاف طرق اقتراح وتصميم وتنفيذ المبادرات الميدانية والرقمية، التي من بينها سيتم اختيار الأكثر تأثيرًا وفاعلية ليتم دعمها من خلال برنامج منتدى شباب صناع السلام لدعم المبادرات.