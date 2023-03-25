شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الشركة المتحدة أعادت لمصر ريادتها فى مجال الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إنه يشعر بحالة من الفخر تجاه الإنتاج الدرامي المعروض كل القنوات المصرية حاليا، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال صناعة الدراما سواء من خلال الكم والكيف الذي يمكنه استيعاب متطلبات المجتمع المصري الذي عاني من تغييب لقضاياه ومشاكله على مدار سنوات، فلا يخفي على أحد أن الدراما هى مرآة المجتمع وسلاح الدولة للحفاظ على استقراره.

وأضاف "الجندي" ، أن الشركة المتحدة نجحت في خلق موسم درامي ناجح هذا العام لتواصل نجاحاتها التى تحققت على مدار سنوات منذ انطلاقها، حيث ساهمت في إنقاذ الصناعة من الركود الذي سيطر عليها لسنوات، لنجد أنفسنا أمام خريطة درامية واضحة تحدد هوية وشكل الإنتاج المطلوب والذي يحتاجه المشاهد خلال الفترة الحالية ليس فقط خلال شهر رمضان، وإنما على مدار العام لتستوعب مئات المواهب من ممثلين مخرجين وكتاب ومؤلفين وفنيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة الدراما يمكن أن تصبح مصدر هام للدخل القومي، وقد نجحت الشركة المتحدة في إعادة الأمور إلى نصابها بعد تراجع الدراما المصرية لسنوات، وهو ما يتطلب تقديم الدعم وتعزيز قدراتها من أجل تحقيق أقصي استفادة من هذه الصناعة التي تمتلك فيها مصر كل المقومات التى يمكن تساهم في تحقيق النجاح وعودة مصر مكانتها كرائدة في صناعة الدراما.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ما يميز تجربة الشركة المتحدة في المجال الدرامي هي العمل وفق استراتيجية واضحة تجمع بين الاستثمار وتحقيق أرباحا تقاس بها الشركات الناجحة وأيضا تقديم منتج فني يحترم عقل ووعي المشاهد، لافتا إلى اهتمام الشركة بصناعة منتج فني يجمع بين رائحة وعبق التراث ممثلا في نوستالجيا الماضي وتقديم دراما العائلة المفقودة من جانب آخر.