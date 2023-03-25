انت الان تتابع خبر السوداني بمناسبة افتتاح المصنع الطبي: رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني بكلمة خلال افتتاحه، لمصنع الطبي الوطني، وتابعته الخليج 365، إن " لمصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة"، مبيناً أن "افتتاح المصنع الوطني رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية".وأضاف، أن "افتتاح المصنع الوطني مكسب لوزارة الصحة"، لافتا الى أن "الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات المواطن".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الدولة لابد أن تكون قادرة على تأمين المستلزمات الطبية"، مشيرا الى أن " حجم سوق الأدوية تجاوز 3 مليارات دولار".

وبين السوداني، أن "الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط"، مبديا تأمله من "مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من الأدوية".