انت الان تتابع خبر السوداني بمناسبة افتتاح المصنع الطبي: رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "افتتاح المصنع الوطني مكسب لوزارة الصحة"، لافتا الى أن "الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات المواطن".
وأكد رئيس الوزراء، أن "الدولة لابد أن تكون قادرة على تأمين المستلزمات الطبية"، مشيرا الى أن " حجم سوق الأدوية تجاوز 3 مليارات دولار".
وبين السوداني، أن "الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط"، مبديا تأمله من "مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من الأدوية".
واردف، بالقول: "المصنع الوطني سيلبي احتياجات المرضى في المستشفيات من المطهرات والمعقمات ومحاليل الغسيل الكلوي، مبيناً أن "المصنع الوطني سيكون لديه 15 بالمئة من المبيعات من المواد المنتجة".
وذكر السوداني، أن "هناك استعداداً لإضافة خطوط إنتاج جديدة في المصنع الوطني".
وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مصنع الصحة الوطني الخاصّ بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية متعدّدة؛ لتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم العراق.