انت الان تتابع خبر العراق ليس في المرتبة الاولى.. قائمة بالدول العربية الاكثر انتاجا للتمور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونسبة لإنتاجه في المنطقة العربية، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج التمور خلال 2021، ليسجل إنتاجها ما يقرب من 1.7 مليون رطل، وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة"FAO".

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحوالي 1.6 مليون رطل، ثم الجزائر بما يقرب 1.2 مليون رطل والعراق في المرتبة الرابعة. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على ترتيب الدول العربية الأعلى بإنتاج التمور خلال عام 2021.