شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: "كتف في كتف" تقدم مساعدات تعتمد على قاعدة بيانات تمنع التكرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف فى كتف"، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أن مبادرة "كتف فى كتف" هى إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

وأضافت أن فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنها مبادرة "كتف فى كتف" اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتى تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت فى أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة فى مصر إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذى للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية .