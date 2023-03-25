انت الان تتابع خبر بزيارة مفاجئة.. جملة توجيهات لوزير الداخلية لاحد مراكز شرطة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الشمري أجرى زيارة مفاجئة بعد منتصف ليل الجمعة الى قسم شرطة الشعلة في العاصمة بغداد؛ للاطلاع بشكل ميداني على عمل أقسام ومراكز الشرطة".حيث تابع الشمري "جميع نشاطات ومهام عمل القسم، واستمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي يقوم بها"، بحسب البيان.

ووجه الوزير، بحسب البيان، بـ"التعاون التام مع المواطنين وعدم التهاون في القضايا التحقيقية، واستكمال ملفات الدعاوى وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض والإسراع في إكمال الأوراق التحقيقية للموقوفين داخل هذا القسم".

وشد الشمري "على ضرورة أن يأخذ رجل الشرطة دوره الحقيقي وان يكون حريصاً على أداء واجبه بكل جدٍ وإخلاص، ويعكس الصورة الأمثل لوزارة الداخلية".