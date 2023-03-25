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بزيارة مفاجئة.. جملة توجيهات لوزير الداخلية لاحد مراكز شرطة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الشمري أجرى زيارة مفاجئة بعد منتصف ليل الجمعة الى قسم شرطة الشعلة في العاصمة بغداد؛ للاطلاع بشكل ميداني على عمل أقسام ومراكز الشرطة".

حيث تابع الشمري "جميع نشاطات ومهام عمل القسم، واستمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي يقوم بها"، بحسب البيان.

ووجه الوزير، بحسب البيان، بـ"التعاون التام مع المواطنين وعدم التهاون في القضايا التحقيقية، واستكمال ملفات الدعاوى وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض والإسراع في إكمال الأوراق التحقيقية للموقوفين داخل هذا القسم".

وشد الشمري "على ضرورة أن يأخذ رجل الشرطة دوره الحقيقي وان يكون حريصاً على أداء واجبه بكل جدٍ وإخلاص، ويعكس الصورة الأمثل لوزارة الداخلية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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