انت الان تتابع خبر تستهدف هؤلاء اللاعبين.. ارسنال ينوي لحملة اقالات كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "ذا.صن" البريطانية، فإن النادي اللندني يخطط للتخلي عن 7 لاعبين دفعة واحدة، من بينهم الإيفواري نيكولاس بيبي.

ويعد بيبي أغلى لاعب في تاريخه بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، لكنه يلعب حاليا معارا ضمن صفوف نيس الفرنسي.



لكن المشكلة تكمن في تبقي عام آخر على نهاية عقد الدولي الإيفواري، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 140 ألفا، لكن لا توجد حاليا أي عروض لضمه.

وتشير التقارير إلى عزم النادي الفرنسي على ضم بيبي بعقد دائم، مما سيتيح الفرصة لآرسنال للتخلص منه.

ولم يبدأ صاحب الـ27 عاما أي مباراة في البريميرليج بقميص الجانرز منذ أكتوبر/تشرين أول 2021، وقد خرج من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مؤخرا.