شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يهدد "بالموت والدمار" في حالة اتهامه بارتكاب جريمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من "موت ودمار" محتملين إن وُجهت إليه اتهامات جنائية، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدعي نيويورك، الذين يحققون في دفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية نظير الصمت، أنهم لن يخضعوا للتهديد.

وكان منشور ترامب في وقت مبكر اليوم الجمعة على الموقع الإعلامي (تروث سوشال) المملوك له أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على ألفين براغ مدعي عام مانهاتن منذ يوم السبت حينما توقع ترامب مخطئا أنه سيُعتقل بعد ثلاثة أيام.

ويزعم ترامب أن هزيمته في 2020 هي نتيجة احتيال، وهو زعم ألهم أنصاره لشن هجوم مميت يوم السادس من كانون الثاني يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تجاوز الجمهوري ترامب بأكثر من سبعة ملايين صوت.

وكتب ترامب الذي يسعى إلى الترشح لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري: "من الذي يمكنه أن يتهم غيره، في هذه الحالة رئيس سابق للولايات المتحدة حصل على أصوات أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو المرشح البارز (حتى الآن!) لتمثيل الحزب الجمهوري، بجريمة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتملين في اتهام زائف مثل هذا ربما يكونان كارثيين لبلادنا".

وقالت الممثلة ستورمي دانييلز إنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في 2006.

وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانييلز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه "معاملة خاصة بسيطة". وقال إنه لم يرتكب جريمة ووصف التحقيق بأن له دوافع سياسية.

ولن تجتمع لجنة المحلفين الكبرى بمانهاتن التي تحقق في قضية ترامب مرة أخرى حتى الأسبوع المقبل.