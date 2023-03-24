انت الان تتابع خبر المغرب اول المتأهلين الى نهائيات امم افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، مستفيدًا من تعادل منتخبي جنوب أفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2 - 2، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

تعادل جنوب أفريقيا مع ليبيريا، 2 - 2، صب في مصلحة منتخب المغرب، حيث حصد المنتخبان أول نقطة في المجموعة الحادية عشرة، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي.



وتم استبعاد زيمبابوي من التصفيات، بعد إيقاف اتحاد الكرة هناك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، فيما ودّع المنتخب البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

ويخوض منتخب المغرب الذي حقق الإنجاز في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، اختبارا حقيقيا عندما يستضيف ودياً البرازيل بطلة العالم خمس مرات السبت في طنجة.

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.