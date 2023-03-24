انت الان تتابع خبر مودريتش يعلق على انباء انتقاله للنصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد مودريتش حاليا رفقة المنتخب الكرواتي، استعدادا لمواجهة ويلز في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024، غدا السبت.

ورد مودريتش على تلك التكهنات، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رغبتي معروفة، وهي البقاء في ريال مدريد، أؤمن وأمل أن يحدث ذلك".



وأضاف: "باقي الأمور التي يتم تداولها هي فقط افتراضات وشائعات، وأكرر للمرة ال100، أمل وأؤمن بأنني سأبقى مع ريال مدريد".

وعند سؤاله بشأن إمكانية توقفه عن اللعب الدولي من أجل الاستمرار في صفوف ريال مدريد، أجاب: "لا".

يذكر أن مودريتش يخوض العام الأخير في عقده مع ريال مدريد، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر السعودي، والذي يتواجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

