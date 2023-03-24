شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يشارك في المنتدي الاقتصادي لتجمع إيطاليا ودول شمال البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المنتدي الاقتصادي لتجمع إيطاليا ودول شمال البحر المتوسط، بمشاركة مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، والذي تنظمة مقاطعة كالابريا والكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في الفترة من ٢٤- ٢٦ مارس، بهدف التعاون بين إيطاليا ودول شمال إفريقيا وفي مقدمتها مصر.

وألقي النائب عماد خليل، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية في حضور جوسيبي رومانو الوزير المفوض للمناطق الاقتصادية لجنوب إيطاليا، ورئيس اقليم كالابريا، ورئيسي المنطقة الاقتصاديه لنابولي وكالبريا.

وقال خليل، خلال الجلسة الافتتاحية، إن مصر قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الاستثمار الخارجية، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومنها منح الرخصة الذهبية وأيضا تطوير البنية التحتية في قطاعات الطرق والموانيء والطاقة وربطها بين الموانيء المصرية ومناطق الإنتاج الصناعية والزراعية، قائلا: لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء قناة السويس الجديدة بهدف استيعاب السفن وتقليل انتظارها.

وأضاف أن مصر تقوم بخطة تنمية ضخمة تشمل مدن جديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أضخم مدينة ذكية علي مستوي العالم ويوجد بها فرص استثمارية كبيرة.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أن التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ ٣.٦ مليار دولار، كما أن هناك فرص كبيرة نسطيع أن نتوسع بها بين البلدين في مجالات أخرى تشمل الطاقة والصادرات الزراعية.