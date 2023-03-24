انت الان تتابع خبر معظمهم من القصّر.. إنقاذ 190 مهاجرا في البحر المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة بأن "طاقم سفينة "لويز ميشيل" عثر على المهاجرين ليلا".

وذكرت مؤسسة "لويز ميشيل" أنها "عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير على متنه 190 راكبا، مضيفة أن طاقمها وزع سترات نجاة وحافظوا على استقرار الوضع".



وذكرت أنه "تم نقل المهاجرين إلى سفينة "جيو بارينتس" التي تشغلها منظمة أطباء بلا حدود التي ترفع علم النرويج".

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن "السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتيكي ومن المتوقع أن ترسو سفينتهم هناك في غضون يومين".

وأشارت إلى أن "السلطات الإيطالية صادرت سفينة "جيو بارينتس" في نهاية شباط وتم احتجازها 20 يوما، كما تم فرض غرامة على السفينة بقيمة 10 آلاف يورو (10800 دولار).