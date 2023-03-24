شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 61 هاتف محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الطيران القادمة من مطار اورلي بفرنسا استوقف أحمد ياسين محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مجدي عطا مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة بكثرة يشتبه ان تكون تليفونات، قام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بتكليف محمد حسين عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 61 تليفون محمول موديلات متنوعة، تم تكليف لجنة مكونة من محمود صابر و محمد إبراهيم شاكر مأمورا الجمرك لجرد وتحريز المضبوطات.

أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بمبنى الركاب رقم 1 بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض علي، زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبني رقم 1 بمطار القاهرة، وماجد موسي رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار.