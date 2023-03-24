انت الان تتابع خبر "يويفا" يكشف عن مساعيه لأستبعاد بيلاروسيا من مسابقاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إلى 100 عضو في البرلمان الأوروبي، إنه "لطالما كانت نية يويفا مناقشة وضع بيلاروسيا في اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل".

وكان هذا ردا مباشرا على النائب البولندي، توماش فرانكوفسكي، العضو في لجنة الثقافة في البرلمان الأوروبي.



وتقدم 100 من أعضاء البرلمان الأوروبي، من جميع الأطياف السياسية، بطلب للاتحاد القاري للعبة في منتصف آذار/مارس الماضي، من أجل استبعاد بيلاروسيا بسبب صلتها بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال تشيفرين في رسالته "+يويفا+ يراقب التطورات المقلقة التي ذكرتموها في رسالتكم".

وبعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تم استبعاد منتخباتها الوطنية وأنديتها من مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة، خلافا لحليفتها بيلاروسيا التي لم تُعاقب حتى الآن.