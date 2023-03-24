انت الان تتابع خبر صقور الجو يوجهون ضربات موجعة لمضافات "داعش" في ديالى (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمعلومات دقيقة جدا من مديرية الاستخبارات العسكربة وبتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركةً صقور الجو من ابطال F16 والسزنا كرفان يوجهون ضربات جوية موجعة لاهداف وكهوف ومضافات مفارز داعش الارهابية في قاطع عمليات ديالى ( نارين )".واشارت القيادة الى ان "النتائج والتفاصيل لاحقا ".