انت الان تتابع خبر هجوم لداعش.. مقتل وفقدان 55 شخصاً خلال جمعهم ‏الكمأة وسط سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المرصد في بيان، أن "15 شخصاً على الأقل، قتلوا الخميس ذبحاً على يد خلايا تابعة لتنظيم داعش، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة"، مشيراً إلى أن أربعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/ فبراير، يشنّ داعش بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.